جمال عبدالحميد يؤكد: الفن المصرى معقل الإبداع والتميز

أشاد المخرج القدير جمال عبدالحميد بالمواهب الفنية المصرية، معتبرًا إياها نبراسًا للإبداع في العالم العربي.

أعرب عبدالحميد في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يُبث على شاشة سي بي سي، عن فخره بأغنية "مصر أصل الدراما" التي قدمها النجم مدحت صالح كهدية للشعب المصري بمناسبة الشهر الفضيل، مؤكدًا أن هذه الأغنية تضمنت مقتطفات من أعمال درامية تاريخية واجتماعية راسخة في الوجدان المصري.

وأضاف أن الأغنية لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث استحضرت ذكريات الأيام الخوالي، وأشار إلى أن مسلسلي "أرابيسك" و"زيزينيا" يعدان من أبرز الأعمال التي شارك فيها، موضحًا أن "زيزينيا" يُعتبر استكمالًا لمسيرة أرابيسك.

وختم حديثه مؤكدًا وجود فنانين مصريين متميزين قادرين على الإبداع وتقديم أداءً فنيًا متقنًا، مما يعكس القدرة الفائقة للفن المصري على التجديد والتألق.