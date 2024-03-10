شركة تطوير مصر تستثمر 10 مليارات جنيه خلال 2024 لتطوير محفظة مشروعاتها وتسليم آلاف الوحدات للعملاء

أعلنت شركة تطوير مصر، عن زيادة حجم الاستثمارات إلى 10 مليارات جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 65% عن المنفذة العام الماضي، لتسجل أعلى قيمة استثمار في تاريخ الشركة، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على دعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تحقق قيمة مضافة لقاطني ورواد مشروعاتها وللقطاع العقاري المصري ككل، وفي ضوء خطة الشركة للتوسع الخارجي وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجميع شركائها.

وتعتزم شركة تطوير مصر ضخ مبلغ الـ 10 مليارات جنيه للإسراع بوتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة المختلفة وتسليم آلاف الوحدات السكنية للعملاء في المواعيد المتفق عليها، إضافة إلى تنويع الأنشطة الاستثمارية للشركة وتنمية محفظة مشروعاتها الغير سكنية عن طريق إضافة مكونات فندقية وإدارية وتعليمية وتجارية وترفيهية مميزة تخلق جودة حياة داخل مشروعاتها وتعظم العوائد لعملائها ومستثمريها وجميع شركائها.

ونجحت شركة تطوير مصر في تحقيق طفرة في المبيعات التعاقدية خلال عام 2023 مسجلة 25 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 300%، كما نجحت في تسليم 1500 وحدة سكنية خلال العام الماضي، وتعتزم الارتفاع بعدد الوحدات المسلمة إلى 2000 وحدة خلال 2024 بمشروعات إلمونت الجلالة، وفوكا باي، ودي باي وبلومفيلدز خلال العام الحالي.