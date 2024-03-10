الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

حسن كمال: فريق طبي على أعلى مستوى يدعم البعثة المصرية في غانا

اللجنة الطبية باللجنة
اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية

تحدث الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، عن التفاصيل الطبية الخاصة بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وقال حسن كمال إن البعثات الطبية باللجنة الأولمبية المصرية تهتم دائمًا باثنين من العناصر الهامة وهما الكفاءة الطبية وخبرات الأطباء، وأيضًا الطبيب الكفء وفي ذات الوقت كان لاعبًا، حيث يكون لديهم المزيد من الخبرات الخاصة بشعور اللاعبين.

وأضاف: “قبل السفر إلى غانا، قمنا بدراسة الجو ودرجة الحرارة والأمراض وطبيعة الطعام والشراب، بالإضافة إلى التطعيمات ومعرفة الأمراض المزمنة، حيث إن البعثة الطبية تكون مسؤولة عن كل شخص في البعثة المصرية“.

وتابع: “أن هناك 6 أطباء بالإضافة إلى اثنين أخصائيين العلاج الطبيعي، وقمنا بتسجيل 18 حدث مختلفين ومن أبرزهم تعرض عمر عصر لاعب تنس الطاولة إلى هبوط نتيجة ارتفاع درجة الحرارة“.

وواصل: “أنه يطمئن جميع أولياء أمور اللاعبين، حيث إن الجهاز الطبي على أعلى مستوى وجميع الأطباء ذوي خبرات كبيرة، حيث إن هذه تعد المرة الثمانية عشر التي أسافر فيها القارة الأفريقية، كما أن فريق الأطباء بالكامل يمتلك المزيد من الخبرات الطبية والرياضية“.

واختتم رئيس اللجنة الطبية حديثه قائلًا: “قمنا بزيارة جميع المستشفيات في المناطق المحيطة لكي نعرف كل شئ، حيث إن عمل اللجنة الطبية صعب كثيرًا، ولكن نحن جاهزون بأعلى مستوى طبي“.

بسمة رمضان أصغر لاعبة بدورة الألعاب الأفريقية تحصد ثلاث ذهبيات لرفع الأثقال

توجت بسمة رمضان لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال بثلاث ميداليات ذهبية في وزن 45 ك، بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وتعد بسمة رمضان لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ببني سويف أصغر لاعبة في دورة الألعاب الأفريقية تفوز بثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع.

ويتم إعداد وتجهيز البطلة المصرية بسمة رمضان مواليد عام 2009، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في مدينة داكار بالسنغال 2026.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

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