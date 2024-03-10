وزير العمل ومحافظ الجيزة يطلقان البث التجريبى للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

أطلق حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، وذلك بمقر مديرية عمل الجيزة، بحضور محمد رمضان، مدير المديرية، وعدد من نواب البرلمان ومنهم: أحمد عاشور، ومنيرة الأشقر، وولاء التمامي، وأحمد الشراني، وذلك في إطار جولة ينفذها الوزير اليوم في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة الجيزة.

إطلاق منصة العمالة غير المنتظمة

يشار هنا إلى أن إطلاق البث التجريبي اليوم بالجيزة يأتي كمحطة ثالثة، بعد إطلاق المنظومة تجريبيًا في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد.

وأوضح وزير العمل، في تصريحات، أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وقال إن المنصة تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، وأنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعيًا أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة، لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر.

ملف العمالة غير المنتظمة

واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة المزمع إطلاقها بشكل كامل، تمهيدًا للحصول على الخدمة إلكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بالعمل على تذليل كل العقبات التي قد تظهر أثناء البث، لضمان تحقيق المنصة هدفها على أكمل وجه.

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها.

رافق الوزير في جولته بالمحافظة: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان، مستشار الوزير للمعلومات، ود.محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبوزهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وإسلام عبدالمالك مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، ومحمد عبدالرحمن المكتب الإعلامي للوزير، وأحمد عبدالمعطى مسئول المراسم، وسامي سمير إدارة العلاقات العامة والمراسم، وأحمد الحسيني المكتب الإعلامي للوزير.