السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يعبر التعاون بهدف البريكان فى الدورى السعودى

الأهلي والتعاون السعودي
الأهلي والتعاون السعودي

اقتنص الأهلي فوزًا مثيرًا من ملعب مضيفه التعاون 1/ صفر اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لفراس البريكان الذي سجل هدف الحسم قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

واستعاد الأهلي اتزانه بعد تعادله في الجولة الماضية مع ضيفه الفتح بهدف لمثله.

وجاء الفوز في توقيت ممتاز بالنسبة للأهلي الذي سيخوض مواجهة صعبة الأسبوع المقبل أمام ضيفه النصر الوصيف.

من جانبه تواصلت معاناة التعاون للمباراة الثانية على التوالي، بعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه الوحدة 3/3.

ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف النصر الوصيف وبفارق 18 نقطة عن الهلال المتصدر، وتوقف رصيد التعاون عند 39 نقطة في المركز الخامس.

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