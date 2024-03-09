قبل التحرك لوجهته الخامسة.. تعرف على معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة"

تستعد وزارة السياحة والآثار بالسفر بمعرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" لتكون محطته وجهته الخامسة بمدينة كولون بألمانيا التى ستستضيفه في الفترة من 13 يوليو المقبل ويستمر حتى السادس من شهر يناير المقبل.

محطات معرض رمسيس وذهب الفراعنة

بدأ معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته خارج مصر في أولى محطاته، حيث كانت محطته الأولى بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، والثانية بمتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 20 أغسطس 2022 وحتى 22 يناير 2023، والثالثة فى "العاصمة الفرنسية باريس، والرابعة فى متحف أستراليا بمدينة سيدنى.

وقد حقق المعرض فى محطاتى الأربع السابقة أهدافه بتعريف الأجانب بالحضارة المصرية القديمة بوجود معرض للآثار ببلدهم وتحفيزهم على زيارة مصر، وقد شهدت الأسواق التى أقيم بها المعرض زيادة فى أعداد السائحين الوافدين منها إلى مصر، بالإضافة إلى الإقبال الشديد الذى شهده المعرض من الزائرين طوال فترة عرضه، حيث حقق المعرض فى باريس نحو 817 ألف زائر خلال 5 أشهر مدة إقامة المعرض بها، كما شهد المعرض نفاد جميع التذاكر الخاصة به فى أستراليا، فتم بيع 100 ألف تذكرة منه قبل الافتتاح.

مقتنيات معرض رمسيس وذهب الفراعنة

ضم المعرض 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها تبرز بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير التي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، وبعض القطع الأثرية من مُكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، وجانب من الخصائص المُميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في العصور الوسطى والحديثة وحتى العصور المتأخرة من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المُزينة بالنقوش وتماثيل المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

كما أنه لأول مرة يُعرض "تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني" خارج مصر بالمعرض، وهو ما يأتي تقديرًا لدور العلماء الفرنسيين في تقديم المساعدة والدعم في ترميم ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثاني في عام 1976.

ويُتيح المعرض أيضًا لزائريه من عشاق الحضارة المصرية القديمة تجربة اكتشاف معبد أبوسمبل ومقبرة نفرتاري من خلال تقنية الواقع الافتراضي.