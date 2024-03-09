السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب الجودو يطير إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

بعثة المنتخب الوطني
بعثة المنتخب الوطني للجودو

غادرت صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني للجودو متوجهة إلى غانا، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليا في غانا وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

وتضم بعثة منتخب الجودو كل من:
الرجال.
عادل حمادة – كريم الحجر – عمر سامي – عبد الرحمن محمد – علي حازم – زياد أيمن – كريم صبحي – هادي حسين – محمد عبده.
السيدات:
نورا حامد – تسنيم رشدي – حنين حسن – فاطمة محمد – فريدة مجدي – آية إيهاب – صفا سليمان – فرح شرف.

ويترأس البعثة عصام رشاد، عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، ويرافق البعثة سيد أبو ميدان، مدير فني، وعاطف مصطفى، مدرب، والياباني يوجو كادوتا مدرب.

وقال مرزوق علي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، إن المنتخب خاض استعدادات قوية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية.

وتابع: "مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية لها هدفين، الأول حصد أكبر عدد من الميداليات أما الثاني فهو مواصلة إعداد جيل جديد من اللاعبين لإكسابهم الخبرات اللازمة من خلال الاحتكاك في المستويات الفنية المرتفعة".

الجودو الياباني يظهر في معسكر منتخب مصر بالمركز الأولمبي

يشهد معسكر المنتخب الوطني للجودو المقام حاليا في المركز الأولمبي بالمعادي، تواجد 5 لاعبين من العناصر المميزة في جامعة تينيري اليابانية، في إطار تنفيذ بنود بروتكول التعاون الموقع بين الجامعة والاتحاد المصري للجودو، والذي بدأ تنفيذه منذ شهور.

ويشارك لاعبو جامعة تينيري اليابانية في تدريبات المنتخب المصري، تحت إشراف المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي والذي تولى مهمة تدريب منتخب مصر مؤخرا.

ومن المقرر أن يستمر تواجد اللاعبين اليابانيين لمدة 30 يوما داخل معسكر المنتخب الوطني، للاستفادة من إمكانيات وقدرات الجودو الياباني والذي يعد الأفضل والأقوى في العالم.

وكان اتحاد الجودو قد وقع بروتكول تعاون مع مسئولي جامعة تينيري اليابانية، يقضي بتبادل الخبرات بين الطرفين وإقامة معسكرات مشتركة في مصر واليابان، في إطار خطة وضعها الاتحاد برئاسة مرزوق علي للنهوض بمستوى الجودو المصري على كافة المستويات.

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة جراند سلام، والمقرر لها خلال الفترة من 1 وحتى 3 مارس المقبل في أوزبكستان، بمشاركة 71 دولة.

وأعلن اتحاد الجودو عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة وجاءت كالتالي:

  • يسري سامي – 60 كجم
  • محمد عبد الموجود – 66 كجم
  • عبد الرحمن عبد الغني – 81 كجم

 

مرزوق علي تسنيم رشدي بعثة المنتخب الوطني للجودو ويترأس البعثة عصام رشاد منافسات دورة الألعاب الأفريقية

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