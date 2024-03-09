السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أسهم أوروبا تغلق على مكاسب أسبوعية قوية

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

استقرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا، أمس الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية في أسبوع شهد ارتفاعات غير مسبوقة للأسهم الألمانية والفرنسية، في حين يعكف المستثمرون أيضا على تحليل تقرير الوظائف الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن توقعات السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ومتقدما للأسبوع السابع على التوالي.

وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى مرتفعا غير مسبوق اليوم، في حين وصل المؤشر داكس الألماني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة.

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