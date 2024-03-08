كريستالينا جورجييفا تفوز بالدعم للترشح لولاية ثانية على رأس صندوق النقد الدولى

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، بأن المرشحة الأولى

لـصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا تفوز بالدعم للترشح لولاية ثانية على رأس صندوق النقد الدولي، كما أن المتفائلة الأبدية تؤيد وزراء المالية الأوروبيين بعد فترة الخمس سنوات الأولى التي شملت كوفيد وأوكرانيا.

وستترشح رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات بعد أن رشحتها سلسلة من الدول الأوروبية لقيادة البنك العالمي.

وستحظى الخبيرة الاقتصادية البلغارية ومناصرة سياسات معالجة أزمة المناخ بدعم بلدها الذي قال إنها قبلت الترشيح لولاية أخرى تبدأ في سبتمبر.

اجتماع قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الماضي

وقال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، في اجتماع قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الماضي، إن جورجييفا قامت "بعمل عظيم" في قيادة المؤسسة، وإن فرنسا ستدعمها لولاية ثانية. وقالت ديميتار راديف، محافظ البنك المركزي البلغاري، إنها حظيت "باحترام وثقة كبيرين" من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال السنوات الخمس الأولى لها في المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.

ومن المتوقع أن ينضم وزراء مالية إسبانيا وبولندا وهولندا إلى بلغاريا وفرنسا في دعم جورجيفا. وسوف يكون الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية، والذي من المتوقع أن يشمل المملكة المتحدة، حاسمًا لإعادة انتخابها، لأن الدول الأوروبية تقوم تقليديًا بتسمية مرشح لقيادة صندوق النقد الدولي، على الرغم من ضرورة موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي. ويتم اتخاذ القرار النهائي من قِبل مجلس إدارة المؤسسة.

وكانت جورجييفا، التي ستبلغ من العمر 71 عامًا في أغسطس، تشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي منذ عام 2017 قبل أن تتولى منصبها الأعلى في صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019.

وكادت أن تُجبر على الاستقالة في عام 2021 بعد أن اتُهمت بالتورط في معالجة البيانات خلال فترة عملها في البنك الدولي. ونفت ارتكاب أي مخالفات، وتمت تبرئتها لاحقًا، ولكن فقط بعد أن اجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سبع مرات للنظر في القضية المرفوعة ضدها.

إن إبقاء جورجييفا في السلطة لفترة ثانية من شأنه أن يساعد في الرد على المخاوف القديمة التي أثارتها الأسواق الناشئة والدول النامية بشأن الاحتكار الثنائي بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في المؤسستين الماليتين العالميتين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

جورجييفا هي ثاني امرأة ترأس صندوق النقد الدولي وأول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة. وقد واجهت انتقادات لفشلها في إنهاء دائرة الديون وارتفاع أسعار الفائدة التي تحد من آفاق النمو في معظم أنحاء العالم النامي. ويقول المنتقدون إن تخفيف أعباء الديون وعمليات الإنقاذ المالي غالبًا ما يرتبطان ببرامج الخصخصة وزيادة الضرائب التي تسبب اضطرابات اجتماعية.

وقالت جورجييفا إنها أشرفت على قروض بقيمة 305 مليارات دولار (238 مليار جنيه إسترليني) لاقتصادات الأسواق الناشئة وزيادة بمقدار خمسة أضعاف في القروض بدون فوائد للاقتصادات النامية.

أدلت جورجييفا، التي وصفت نفسها بـ"المتفائلة الأبدية"، بتعليقات قاسية على الدول الأعضاء، بما في ذلك التخطيط المالي لحكومة المملكة المتحدة، وخاصة التركيز الأخير من قِبل إدارة المحافظين على التخفيضات الضريبية على حساب إعادة بناء مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات المستقبلية والحد من انكماش الاقتصاد.