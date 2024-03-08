محمد فودة ينعى والد الدكتور خالد عبدالغفار ويدعو له بالرحمة والمغفرة

نعى الكاتب والإعلامى محمد فودة رحيل اللواء عاطف عبدالغفار والد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الذى وافته المنية اليوم.

وكتب فودة على حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن اللواء عاطف عبدالغفار ليس مجرد والد وزير مهم فى الحكومة، ولكنه فى حقيقة الأمر يمثل قيمة وقامة كبيرة ونموذجًا يحتذى به فى العطاء بلا حدود، حيث شارك رحمه الله فى حرب أكتوبر المجيدة وقدم الكثير من العطاء فداء للوطن.

كما وجه فودة خالص العزاء للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فى وفاة والده المغفور له بإذن الله سائلًا المولى عز وجل أن ينعم عليه بالفردوس الأعلى وأن يلهم أسرته وأهله ومحبيه الصبر على فراقه.

يذكر أن اللواء عاطف عبدالغفار حصل على العديد من التكريمات تقديرًا لمشاركته المشرفة فى حرب أكتوبر، وكان أعلى تكريم له من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تقديرًا واعتزازًا بدوره البارز فى انتصارات أكتوبر المجيدة.

واختتم فوده قائلًا: رحم الله الفقيد وتحية إجلال وتقدير للعظماء الذين وإن كانوا يرحلون بأجسامهم فإن سيرتهم تبقى أطول من العمر.