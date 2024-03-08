الجمعة 08 مارس 2024
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مصر

حملات على الإعلانات المخالفة ومخالفات البناء بأسيوط الجديدة والشروق وبرج العرب الجديدة

مخالفات البناء
مخالفات البناء

نفذت أجهزة المدن الجديدة حملات على الإعلانات المخالفة ومخالفات البناء والظواهر العشوائية بمدن أسيوط الجديدة، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة.

وقالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن إدارة الأمن والتنمية بالجهاز، قامت بشن حملة مفاجئة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة، وشملت الحملة إزالة فورية لبناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه في إطار التصدي لظاهرة البناء المخالف بالمدن الجديدة تم تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف بمنطقة ابني بيتك بالحي السكني السابع، مؤكدًا استمرار الأعمال الخاصة بالتصدي لمثل هذه الحالات.

الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من إيقاف مخالفتى بناء فى مهدهما، والتي تمثلت في الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء. 

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وأوضح المهندس على سعد، أن اللجنة قامت بإزالة حوائط من الطوب بعقار بالمنطقة التاسعة عمارات، وكذلك إزالة شدة خشبية بالحى الأول شرق، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات. 

وطالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون. 

وفى ذات السياق، أشار المهندس على سعد إلى استمرار الحملات الصباحية والمسائية لمواجهة الظواهر العشوائية، حيث أسفرت الحملات على مدار يومين عن تحرير8 محاضر متنوعة شملت ضبط سيارتى نقل قلاب ولودر يقوم أصحابهما بنقل المخلفات دون تصريح، و3 مركبات "تروسيكل" نباشين، و2 بائع متجول، وتم اقتياد المركبات إلى المخازن بالجهاز، واستكمال الإجراءات ضد المخالفين.

أجهزة المدن الجديدة الإعلانات المخالفة مخالفات البناء أسيوط الجديدة برج العرب الجديدة النسق الحضاري

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