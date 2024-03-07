الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج اللواء ركن صدام خليفة حفتر

احتفت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بتخرج دفعة جديدة، أبرزهم اللواء الركن صدام خليفه حفتر.

واحتفلت الأكاديمية بتخريج اللواء الركن صدام خليفه حفتر، وتأهيله بدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم العسكرية، ليُضاف إلى رصيدها باحثًا جديدًا في هذا المجال.

واللواء ركن صدام خليفة حفتر حاصل على العديد من الدورات التخصصية فى العمليات الخاصة، وإدارة الوحدات والمدفعية والاستخبارات العسكرية داخل وخارج ليبيا.

وهو خريج كلية الضباط التابعة لهيئة الأركان المشتركة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويشغل حاليا رئيس عمليات القوات البرية بالجيش الوطنى الليبى.

كما حصل على العديد من الأوسمة والنياشين فى التدريب، والخدمة الوطنية والانضباط والكفاءة والمهنية بالقوات المسلحة الليبية.

اللواء صدام خليفة حفتر، قاد جهود القوات البرية بنجاح، مواجهًا التحديات بحكمة واستراتيجية، ومحققا انتصارات مهمة فى معارك ضد التنظيمات الإرهابية خاصة فى الجنوب والوسط، ولعب دورًا رئيسيًا فى إعادة بناء وتطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الليبية.

قاد اللواء صدام خليفة حفتر غرفة تأمين الجنوب الليبى لسنوات طويلة والتى ساهمت فى القضاء على قيادات كبيرة من الإرهابيين الدوليين وإعادة الاستقرار والأمن إلى جنوب ليبيا.

برزت شجاعته وإخلاصه فى خدمة وطنه ليبيا وتوجيه غرفة العمليات خلال حالات الطوارئ مثل عمليات البحث والإنقاذ فى مدينة درنة التى تعرضت للعاصفة دنيال المدمرة حيث كان له دور فعال فى تنظيم فرق الإنقاذ المحلية والدولية ومواجهة الكارثة والتنسيق مع كافة الجهات لإدارة الأزمة بشكل صحيح بشهادة أكبر الخبراء فى هذا المجال.

وتعكس سيرة حياته المهنية الطموحة والمليئة بالإنجازات الجهود الجبارة التى بذلها لخدمة وطنه، وتبرز مكانته كقائد عسكرى محترف ووطنى مخلص ونموذج للشباب الليبى الطموح والوطنى القادر على بناء وطنه وبلاده بكل فخرٍ وكرامة.