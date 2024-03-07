مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع نظيراتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمشاركة في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة.

وقد جاء ذلك تزامنا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوي الممتد على مدار الأيام الماضية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة لشمال قطاع غزة؛ لتعويض النقص الحاد في الدواء والغذاء جراء استمرار الأزمة الراهنة، انطلاقا من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.