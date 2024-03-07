الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد استهدافها بصاروخ..

عاجل.. الجيش الأمريكي: "أنصار الله" قتلوا 3 من طاقم السفينة "ترو كونفيدنس"

السفينة ترو كونفيدنس
السفينة ترو كونفيدنس

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، واستهدف السفينة "ترو كونفيدنس" بخليج عدن قتل 3 من طاقمها وأصاب 4 آخرين وألحق أضرارًا جسيمة بالسفينة.


جاء ذلك في بيان نشرته "سنتاكوم" عبر حسابها على موقع "إكس" قالت فيه إنه: "في حوالي الساعة 11:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 6 مارس، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله في اليمن والمدعومين من إيران باتجاه سفينة "إم.في ترو كونفيدنس"، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليبيريا وترفع علم بربادوس، أثناء عبورها خليج عدن.


وأشار البيان إلى أن الصاروخ أصاب السفينة، وأبلغ الطاقم المتعدد الجنسيات عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة، كما تعرضت السفينة لأضرار جسيمة.


واختتم بيان الجيش الأمريكي بأن "هذا هو الصاروخ الصاروخي الباليستي الخامس الذي يطلقه أنصار الله في اليومين الماضيين، وأن هذه الهجمات المتهورة التي يشنها أنصار الله تؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية وتودي بحياة البحارة الدوليين".


وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت السفينة الأمريكية "ترو كونفيدنس" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.


وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "ترو كونفيدنس" الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".


وتابع البيان: "وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".


وأضاف البيان: "وعليه، تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السُّفُنِ بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفُنِ المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى".


وأكد البيان أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
 

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