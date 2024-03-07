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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. رئيس الوزراء يشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يشرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس على  الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية ويتابع سير عملية الإفراجات بباقي المواني المختلفة.

وأعلن مجلس الوزراء أمس أن البضائع المقرر الإفراج عنها اليوم من الجمارك ستشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدواية ومستلزمات الإنتاج. 

كما أوضح أن الإفراج يأتي تعبيرًا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة ويسهم في توفير السلع بالأسواق ويحقق توازنا.   

وفي وقت سابق، اعلن مدبولي، أن الحكومة وقّعت اتفاق صندوق النقد الدولي، مضيفًا في مؤتمر صحفي أمس: “الحمدلله، وقعنا اتفاق قرض صندوق النقد الدولي”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن البرنامج مع صندوق النقد الدولي تم رفعه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: "سنتمكن أيضًا من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية لنحصل على قرض آخر في حدود مليار و200".

وتابع: "هذا المبلغ بالإضافة إلى أن الصندوق بمجرد التوقيع باقي شركاء التنمية سيقومون بتوفير أيضًا قروض ميسرة للدولة المصرية.. يعني بنتكلم عن برنامج متكامل يمكن الدولة من الاستقرار النقدي".

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