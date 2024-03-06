محافظ البنك المركزى: إتاحة الدولار بداية من اليوم

أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أنه خلال الفترة الماضية كانت الإمكانيات محصورة في توفير السلع الأساسية فقط.

وقال عبدالله: "بدءًا من اليوم باتت هناك إتاحة للدولار من البنك المركزي وهو ما سيسهم في الإفراج عن السلع بشكل كبير".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للبنك المركزي عقب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء.

ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.