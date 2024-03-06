الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عمرو الفقى يعقد لقاءً موسعًا مع مجالس تحرير الإصدارات الصحفية التابعة للشركة المتحدة (صور)

جانب من لقاء الرئيس
جانب من لقاء الرئيس التنفيذي للمتحدة مجالس التحرير

عقد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقاءً موسعًا، عصر اليوم الأربعاء، مع مجالس تحرير الإصدارات الصحفية التابعة للشركة، وذلك في قاعة مؤسسة الدستور.

حضر اللقاء الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطن، والدكتور محمدالباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لمؤسسة الدستور، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، والكاتب الصحفي هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، ومحمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدا.

كما شارك في اللقاء أعضاء مجالس التحرير للمؤسسات الصحفية التابعة للشركة، وهي «الدستور واليوم السابع والوطن وصوت الأمة ومبتدا».

وتحدث عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أعضاء مجالس التحرير، حول رؤية الشركة تجاه العديد من الملفات خلال الفترة المقبلة، كما استمع إلى العديد من الاقتراحات والاستفسارات من جانب الزملاء أعضاء مجالس التحرير.

 

 

 

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