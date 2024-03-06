تشكيل ييراميدز لمواجهة فاركو بدوري نايل

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار بطولة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، إجراء تعديل على مواعيد مباريات فريق بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد توديع الفريق السماوي منافسات دوري أبطال إفريقيا رسميا، في ظهوره الأول تاريخيا بالأميرة السمراء.

ويشمل هذا التعديل، 3 مباريات للفريق السماوي منها مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.

وتقرر إقامة المباريات الأتية على النحو التالي:

تقام مباراة الداخلية وبيراميدز في الجولة الـ16 يوم الأحد 10 مارس، على ستاد السلام في تمام الرابعة عصراً.

ويواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الجولة الـ17 على ستاد الدفاع الجوي، يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل، في تمام الساعة 9:30.

ويخوض الجونة مباراة بيراميدز المؤجلة من الجولة الـ8 الأثنين الموافق 8 أبريل، على ستاد خالد بشارة في تمام 9:30 مساءً.

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز، قد ودع منافسات مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، بعدما جاء الفريق في المركز الثالث من المجموعة الأولى، التي ضمت كلا من صن داونز الجنوب إفريقي ومازبميي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

وجاء بيراميدز في المركز الرابع من البطولة القارية برصيد 5 نقاط، بينما صعد الثنائي صن داونز الجنوب إفريقي متربعا على قمة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ومازيمبي الكونغولي وصيفا بـ10 نقاط.