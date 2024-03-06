محافظ القاهرة يوجه برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات التموينية لاستقبال رمضان

استهل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد.

وقدَّم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التهنئة لمواطني العاصمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة، ورئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل توفير السلع وضمان ثبات الأسعار وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارة التموين والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع الأجهزة المعنية من أجل التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتوفير المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.

كما وجَّه، اللواء خالد عبدالعال، خلال الاجتماع رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبًا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومتابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

ووجَّه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارئ خاصة فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

كما وجَّه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولًا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.

وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة إنهاء المشروعات لخدمة المواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلين عن المواطنين لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها، كما طالب محافظ القاهرة بحسن استقبال المواطنين والاستجابة لطلباتهم طبقًا للقانون.