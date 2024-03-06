الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد سمير اللامى يستعد لخوض تجربة عمل فنى جديد بعد رمضان عقب بطولته فيلم "بنكلادش"..

جريدة الدستور

شارك الفنان العراقي محمد سمير اللامي في الفيلم العراقي "بنكلادش"، بمشاركة عدد من الفنانين العراقيين.

وحصل على الفيلم على أكثر من 3 ملايين مشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ بدء عرضه.

وحصل الفيلم على إشادات المتابعين على السوشيال ميديا، لما يحمل الفيلم من قيمة فنية، معبرين عن فخرهم بالفن العراقي الذي تطور كثيرًا في الفترة الأخيرة.

كما يستعد الفنان العراقي محمد سمير اللامي، لخوض تجربة عمل فني جديد بعد انتهاء الموسم الرمضاني، وسيقوم ببطولة مسرحية جديدة ومسلسل جديد.

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