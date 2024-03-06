الأربعاء 06 مارس 2024
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مصر

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع محور "عمرو بن العاص" بالجيزة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محور "عمرو بن العاص" الحر بمحافظة الجيزة، والذى يُنَفذه الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدًا أهمية هذا المحور المرورى، كأحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

وفي السياق ذاته، تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، موقف تنفيذ الأعمال من موقع المشروع، يرافقه مسئولو جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والاستشارى العام للمشروع، ومسئولو الشركات المنفذة، مشددًا على دفع العمل بالمشروع، والانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع محور "عمرو بن العاص" يعتبر ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة، ويربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكاري)، ويوازى محور الفريق كمال عامر الذي تم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية، لتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة.

وأضاف اللواء محمود نصار، أن المشروع يشمل أيضا، رفع كفاءة الطرق السطحية في مسار المحور، والشوارع الجانبية، وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور في منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعاني من الاختناقات المرورية، التي تتسبب في معاناة المواطنين، وزيادة مسافة الرحلات، بالإضافة إلى إزدياد إنبعاث العوادم بما يؤثر سلبا على تلك المناطق المكتظة بالسكان.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن طول محور "عمرو بن العاص" 4،5 كم بعرض 12 حارة مرورية، ويشمل المشروع إنشاء كوبرى علوي بعرض 21،5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) ويتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائرى الجنوبي (مدخل ومخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل، مما سيؤدي إلى تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عمرو بن العاص محافظة الجيزة المحور المروري

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