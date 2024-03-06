أردوغان: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد للسلام الدائم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس أردوغان خلال لقائه بنظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في أنقرة "لقد أصبح من الواضح أكثر بعد الأحداث الأخيرة أن السلام لا يمكن أن يسود في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أردوغان إن الطريق الوحيد للسلام الدائم هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرًا إلى أنه "من غير المجدي أن يحاول المجتمع الدولي بدلًا من ذلك إدارة عواقب الاحتلال المستمر؛ إنه نهج لا معنى له وغير مجدي".