الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الدفاع يؤكد اعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والكينية

وزير الدفاع
وزير الدفاع

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، آدن بارى دوالى، وزير دفاع جمهورية كينيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على القارة الإفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والكينية فى العديد من المجالات، فيما أشاد وزير الدفاع الكينى بالجهود المصرية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، معربًا عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون، ما يلبى المصالح المشتركة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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