الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع خدمة المياه في عدة قرى بمدينة أطفيح، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك لإجراء أعمال إصلاح عاجلة على خط المياه ذي القطر 600 مم.

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها، حدوث تسرب في الخط ذي قطر 600 مم الذي يغذي قرى الحلف الشرقي وكفر حلاوة وعرب منشأة سليمان، وهذا ما استدعى قطع خدمة المياه لمدة 10 ساعات.

وأوضحت "الجيزة"، أن قطع المياه يشمل الفترة من الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 وحتى الساعة الثامنة صباحًا يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، للقرى المشار إليها في مركز ومدينة أطفيح.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال؛ لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف "راشد"، رئيس مركز أطفيح، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أية معوقات.

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