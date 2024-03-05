الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لازارينى: تفكيك "أونروا" يعني التضحية بجيل كامل من الأطفال

مدرسة الأونروا
مدرسة الأونروا

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أمس الإثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي الى التضحية «بجيل كامل من الأطفال» و«زرع بذور» نزاعات مقبلة.

وقال فيليب لازاريني إن «تفكيك الاونروا (خطوة) متهورة عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الأطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء و(اندلاع) نزاع مقبل»، معتبرا أن «من السذاجة» الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين، بحسب وكالة «فرانس برس».

واتهمت وكالة «أونروا» سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ«تعذيب» عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة.

وقالت الوكالة، في بيان أمس الإثنين، إن «عددًا من موظفينا أبلغوا فرق الأونروا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة»، وذلك أثناء استجوابهم.

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