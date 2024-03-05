الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس وزراء بولندا يبحث مع نظيرته الليتوانية الأمن الإقليمى والحرب بأوكرانيا

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك

عقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أمس الاثنين اجتماعا مع نظيرته الليتوانية إنجريدا سيمونيته في العاصمة فيلينوس لبحث الحرب في أوكرانيا والأمن الإقليمي.

 

وقال توسك - خلال مؤتمر صحفي مشترك في أعقاب المحادثات أورد (راديو بولندا) مقتطفات منه - إن "لقد تحدثنا بشأن كيفية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا"، مضيفا أن البلدين يتمتعان بتعاون منسق يمكن أن يمثل مثالا يحتذى به لدول أخرى في وسط وشرق أوروبا.

 

وأكد توسك أن زيارته إلى فيلينوس، التي تعد واحدة من أوائل العواصم التي يزورها، ليست مصادفة حيث أن الشراكة والصداقة والتعاون مع ليتوانيا خاصة في مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا تعد الأولوية السياسية والجيوسياسية الأعلى.

 

وأعلن توسك خلال المؤتمر أنه بعد عودته من فيلينوس، سيقترح قرارا برلمانيا يدعو المفوضية الأوروبية إلى فرض عقوبات كاملة على المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا وبيلاروسيا.

 

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود أوسع تبذلها الحكومة البولندية لتعزيز العلاقات مع جيرانها الشماليين الشرقيين وسط الحرب الروسية-الأوكرانية الدائرة؛ وذلك وفقا لتصريحات مسؤولين.

 

وكان توسك قد عقد محادثات مع نظيرته اللاتفية إيفيكا سيلينا في العاصمة البولندية وارسو يوم الخميس الماضي بشأن الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لحماية الحدود.

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