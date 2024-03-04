10 ميداليات جديدة.. مصر تواصل تصدر البطولة الأفريقية للسلاح

واصلت مصر تصدر جدول ترتيب الميداليات باليوم الثالث للبطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتحتل مصر المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 26 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و13 ميدالية برونزية، فيما يحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 5 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وثلاث برونزيات.

ويأتي في المركز الثالث المنتخب السنغالي برصيد ميداليتين ذهبية والأخرى فضية بينما يحتل منتخب النيجر المركز الرابع برصيد ميدالية فضية وحيدة وأخيرا يأتي منتخب جنوب أفريقيا خامسا ببرونزيتين.

وشارك أبطال مصر اليوم بمنافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة لسيف المبارزة وسلاح السيف بالإضافة إلى منافسات سلاح الشيش للناشئات لنفس الفئة العمرية وتمكنوا من حصد 10 ميداليات جديدة بواقع ذهبيتين وفضيتين وست برونزيات.

واكتسح أبطال سيف المبارزة منصة التتويج اليوم وذلك بعدما حقق محمد ياسين الميدالية الذهبية ويوسف شامل الميدالية الفضية بينما فاز إسلام أسامة ومحمود السيد بالميداليتين البرونزيتين.

وفي سلاح الشيش حققت سلمى هاني فضية المنافسات فيما فازت ملك حمزة وجنى إيهاب ببرونزيتين بعد وصولهما لنصف النهائي.

أما سلاح السيف فحصد البطل المصري أحمد هشام المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما فاز أدهم شلبي وزياد نوفل بالميداليتين البرونزيتين.



وكانت قد أقيمت خلال اليومين الماضيين منافسات فردي الشباب تحت 17 سنة لجميع الأسلحة والتي شهدت اكتساح مصر لجدول الميداليات برصيد 16 ميدالية قبل أن ينجح الناشئين من إضافة 10 ميداليات جديدة اليوم ليصبح إجمالي الميداليات 26 ميدالية حتى الآن.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.

وتتربع في صدارة ترتيب جدول الميداليات ببطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب بالقاهرة.