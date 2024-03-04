الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

6 من الصفقات الجديدة خارج قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر

بعثة الزمالك في مطار
بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل التوجه للسعودية

خرج ستة لاعبين من الصفقات  الجدبدة التي أبرمها الزمالك في يناير الماضي من قائمة الفريق لمباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.

ويلتقي الزمالك منافسه التقليدي الأهلي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل في نهائي نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر .

واختار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك قائمة الفريق لمباراة الأهلي وضمت 23 لاعبا ليس من بينهم ستة لاعبين انضموا للفريق خلال الانتقالات الشتوية في يناير الماضي وهم الفلسطيني ياسر حمد والأوغندي ترافيس موتيايا وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر بينما ضمت القائمة من الصفقات الجديدة الرباعي عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ومحمد شحاتة .

الغريب أن خمسة من اللاعبين الستة المستبعدين كانوا ضمن قائمة مباراة الزمالك في مباراة سوار كويا الغيني التي كان مقررا إقامتها أمس في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية وتم الغاؤها لعدم وصول الفريق الغيني وهو ياسر حمد وترافيس موتيابا وزياد كمال ومحمد عاطف ومهاب ياسر .

وضمت قائمة الزمالك لمباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي اللاعبين : محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري وأحمد ابو الفتوح وسيد عبدالله نيمار ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو وشيكابالا ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينولا.

وتوج الزمالك  ببطولة كأس مصر28 مرة  أعوام: (1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019، 2021).

بطولة كأس مصر الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز عبد الله السعيد ناصر ماهر

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