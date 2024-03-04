وكيل تعليم الجيزة يتابع مدرسة يوسف الصديق تحت الإنشاء

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدرسة يوسف الصديق تحت الإنشاء بإدارة الهرم التعليمية، وذلك للاطمئنان على الإنشاءات والتجهيزات ومعايير ومواصفات المبنى تمهيدا لافتتاحه لاحقا.

وفى سياق متصل، تابع وكيل تعليم الحيزة سير العملية التعليمية بمدرسة الهضبة الثانوية الرسمية للاطمئنان علي سير العملية التعليمية وكان في استقباله مدير عام الإدارة الأستاذ خالد عبد الحميد ومحمد زكريا مدير اللامركزية بالإدارة وعبير محمد مديرة التجريبيات.

وكيل تعليم الجيزة يناقش الطلاب في سير العملية التعليمية

وتابع سلومة، الفصول الدراسية واطمأن على استلام جميع الطلاب للتابلت وناقش الطلاب حول التحديات التى تمر بها المنطقة ونجاح القيادة السياسية فى تخطى تلك العقبات وتطرق سلومة لمناقشة الطلاب عن بعض المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة وعدم الانجراف نحو الشائعات التى تهدم جسور الثقة بين القيادة السياسية والشعب.

وفي نهاية جولته تمنى التوفيق والنجاح وتحقيق ما تصبوا إليه آمالهم لرفعة شأن الوطن.

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته