الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه العباسة في أبو حماد بالشرقية

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محطة تنقية مياه العباسة في مركز أبو حماد بالشرقية.

وتبلغ طاقة المحطة التصميمية 195 ألف متر مكعب يوميًا، وكانوا يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالشرقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ الشرقية سير العمل بمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، وتتكون من 3 مراحل، كما استمعا إلى شرح تفصيلي من مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن موقف خدمات مياه الشرب بمركز أبو حماد، ويقطنه 575 ألف نسمة، ويتم تغذيته من خلال مجموعة من المحطات بإجمالي طاقة تصميمية 248 ألف م3 يوميًا، ويتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 839 كم.

ووجه الدكتور عاصم الجزار بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة، وتعظيم الاستفادة من مساحة الأرض الخاصة بالمحطة، واستخدامها في التوسعات المستقبلية بحال الاحتياج إليها.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، والدكتور ممدوح غراب، مشروع صرف صحي قرية العباسة بمركز أبو حماد بالشرقية، وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، وتم التوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع، وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالي القرية، الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزير الإسكان ومحافظ الشرقية، على جهودهما لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية وتوابعها.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محطة مياه بلبيس والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطة تنقية مياه العباسة أبو حماد

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