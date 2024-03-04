انطلاق منافسات فردى الناشئين ببطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة لبطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب وتحت 15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتقام اليوم منافسات سيف المبارزة وسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة، فيما تقام أيضا منافسات سلاح الشيش للناشئات لنفس الفئة العمرية.

ويمثل منتخب مصر اليوم على صعيد فردي سيف المبارزة، كل من محمد ياسين، يوسف شامل، محمود السيد وإسلام أسامة، فيما يشارك كل من أدهم شلبي، أحمد هشام، ياسين خضير، زياد نوفل بمنافسات سلاح السيف.

أما منافسات سلاح الشيش للناشئات فستشهد مشاركة كل من لجين خالد، ملك حمزة، جنى إيهاب وسلمى هاني.

وكانت قد أقيمت خلال اليومين الماضيين منافسات فردي الشباب تحت 17 سنة لجميع الأسلحة والتي شهدت اكتساح مصر لجدول الميداليات برصيد 16 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.

ونجح أبطال مصر للسلاح تحت 17 سنة، في تصدر جدول ترتيب الميداليات ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب وتحت 15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، عقب اليوم الختامي لمنافسات فردي الشباب.

واحتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 16 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات، فيما تحتل تونس المركز الثاني بواقع ذهبية واحدة وفضية و3 برونزيات، ويأتي منتخب السنغال في المركز الثالث بواقع فضية وحيدة بينما يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الرابع برصيد ميداليتين برونزيتين.

وشهدت منافسات امس نجاح أبطال مصر في إضافة 8 ميداليات جديدة لحصيلة الميداليات باليوم الثاني بالبطولة حيث نجح أبطال سلاح الشيش للشباب تحت 17 سنة، في تحقيق 3 ميداليات اليوم عن طريق عبدالرحمن طلبة الذي حصد الميدالية الذهبية وذلك عقب الفوز على بطل تونس محمد فوشا بنتيجة 15-4 في النهائي، فيما فاز عمرو المعاملي وعمر صالح بالميداليتين البرونزيتين وذلك عقب وصولها لمباراة نصف النهائي.