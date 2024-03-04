الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غلق 129 منشأة وتحرير 3187 محضرًا متنوعًا في حملات رقابية بالإسكندرية

حملات رقابية بالإسكندرية
حملات رقابية بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء،  العمل العمل على ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.

حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 129 منشأة، والتحفظ على 5586 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3187 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ و177 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 926 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

محافظ الإسكندرية السلع الأساسية تكثيف الحملات ضبط الاسعار الأجهزة التنفيذية

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