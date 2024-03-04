الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس كوبا يقود مظاهرة حاشدة للتنديد بجرائم الاحتلال فى غزة

الرئيس الكوبي ميجيل
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل

قاد الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، مظاهرة حاشدة في العاصمة هافانا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وشهدت المظاهرة التي نظَّمها «اتحاد الشباب الشيوعي»، في ساحة الكرامة بالعاصمة هافانا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في مظاهرة دعم فلسطين، الرئيس الكوبي وجميع أعضاء مجلس الوزراء.

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات مؤيدة لفلسطين، ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وحمل متظاهرون لافتات مكتوب عليها «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية» و«ارفعوا أيديكم عن رفح» و«فلسطين حرة».

وعبر حسابه على منصة «إكس» نشر كانيل صورًا للمظاهرة الحاشدة، ولفت إلى أن فلسطين تعيش معاناة كبيرة. وأكد أنه «من المثير للغضب جدًا إفلات من يقصفون الشعب الفلسطيني بوحشية من العقاب».

وقال: «كوبا لن تظل غير مكترثة لهذه الجرائم إطلاقًا، وقد سار الكوبيون من أجل عالم أفضل». وأضاف «كفى لهذه الوحشية وهذا القدر من المضايقات والإفلات من العقاب».

وأشار كانيل إلى أن غزة هي «أكبر سجن مفتوح» في العالم. وتابع «إسرائيل تقصف غزة بوحشية دون توقف، نريد من الولايات المتحدة أن تضع حدًا لنفاقها».

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