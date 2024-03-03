بلتون ترتب اول تمويل مشترك للتخصيم في مصر لصالح شركه ريدكون بروبرتيز للاستثمار بقيمه 925 مليون جنيه



القاهرة في 3 مارس 2024: تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن قيام شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بتوقيع أول صفقة للتخصيم المشترك في مصر بإجمالي قيمة تبلغ 925 مليون جنيه لصالح شركة ريدكون بروبرتيز للاستثمار العقاري.



الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تمويل احتياجات رأس المال العامل لشركة ريدكون بروبرتيز، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ريدكون. وقد تعاونت بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم مع العديد من شركات التخصيم الرائدة، والتي ساهمت بمبلغ 512.5 مليون جنيه من إجمالي الاتفاقية وهي: شركة كايرو للتأجير التمويلي، وشركة إنماء للتمويل، وشركة مصر للتمويل، وشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم. فيما غطت بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم 412.5 مليون جنيه. والجدير بالذكر ان بنك مصر قام بدور بنك الحساب الوسيط.



من جانبه، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز، إن الشركة ستستخدم التمويل المقدم من صفقة التخصيم المشترك في تحقيق تقدم في الأعمال الإنشائية لمشروع جولدن جيت، والذي يعد من أكبر المراكز التجارية في مصر بشكل عام وشرق القاهرة بشكل خاص. وأضاف أن هذا يتماشى مع توجهات الشركة لتنويع الأدوات المالية المستخدمة في تمويل المشروع لضمان تنفيذه وفقًا للمخطط الزمني المتفق عليه.



كما أضاف أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز، أن توقيع عقود أول صفقة تخصيم مشترك في مصر لصالح شركة ريدكون بروبرتيز يمثل نقلة في قطاع العقارات في مصر، حيث تصبح أول شركة تطوير عقاري تستخدم هذه الأداة المالية غير المصرفية في تمويل مشروعاتها، ويفتح الباب أمام التوسع في استخدامها من قبل شركات أخرى خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في استدامة نمو القطاع العقاري، ويؤكد على ثقة المؤسسات المالية المشاركة في الصفقة في المركز المالي للشركة، وجودة المشروعات المنفذة وحجم الإقبال عليها، موجهًا الشكر للمؤسسات المشاركة في التمويل لتعاونها في إنجاز الصفقة خلال وقت قياسي، متمنيًا التعاون في تنفيذ صفقات تمويل أخرى خلال الفترة المقبلة.



وأشار أحمد شريف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كايرو للتأجير التمويلي، إلى أن التعاون المثمر مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وخاصة تلك التي تتمتع بالملاءة المالية والقدرات الفنية المناسبة، يعتبر الشكل الأمثل لتمويل احتياجات العملاء المتنوعة، دون أن يؤثر سلبًا على المخاطر التي تتحملها الشركة بمفردها، وبالتالي على ملاءتها المالية. وأضاف: "نحن نعمل في الشركة على دراسة السوق من كافة جوانبها لفهم متطلباتها التمويلية وتقدير حجم النمو المتوقع والمخاطر المصاحبة، وبالتالي تقديم الأدوات التمويلية اللازمة وفقًا للاحتياجات المختلفة للعملاء. ويعزز هذا التحالف بشكل خاص سوق التنمية العقارية، ويدفع بعجلة نمو الاقتصاد المصري بشكل عام، وهو أحد أهم أهداف الشركة نظرًا لاعتقادها بالاستدامة والتطوير المستمر".



وعلق طارق فؤاد الفيومي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إنماء، قائلًا: "يسعدنا أن يكون انطلاق تعاوننا مع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم هو المشاركة في التمويل المشترك المخصص لشركة ريدكون بروبرتيز للاستثمار العقاري، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة في السوق المصري".



وأضاف أحمد ضيف، العضو المنتدب لشركة مصر فاينانس، قائلًا: "نحن سعداء بانضمامنا لتحالف تمويل شركة ريدكون بروبرتيز من خلال صفقة التخصيم المشترك الأولى من نوعها في مصر، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا لدعم نمو الأعمال وتوفير السيولة لعملائنا، ونتطلع لتكرار مثل هذه الصفقات الفريدة مع عملاء آخرين".



عبد العزيز الشربيني، رئيس مجلس إدارة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، أكد أن هذا التمويل المشترك يعتبر واحدًا من أساليب التمويل الاستثنائية والمبتكرة، التي تضع المؤسسات المالية غير المصرفية كداعم رئيسي لتحريك عجلة الاقتصاد القومي.



سهى سليمان، العضو المنتدب لشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، قالت: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التمويل، والذي يندرج تحت إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الأنشطة كثيفة العمالة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".



عقب أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، قائلًا: "إن اتفاقية التخصيم المشترك مع ريدكون تعتبر شهادة على التزامنا بتعزيز النمو والشمول المالي في السوق المصري من خلال خدمة التخصيم المشترك. وباعتبارها أول منتج من نوعه للتخصيم في مصر، فإن هذه الاتفاقية تشكل سابقة للتطورات المستقبلية. يسعدنا التعاون مع جميع الشركات التي انضمت إلى الصفقة ونود أن نشكرهم على المهنية التي أظهروها طوال العملية. نتطلع إلى زيادة منتجاتنا وخدماتنا وطرح العديد من صفقات التخصيم والتأجير التمويلي المشترك هذا العام، لتعزيز المشاركة مع جميع الشركات العاملة في هذا المجال ودعم السوق لتنويع المحافظ وتقليل المخاطر".