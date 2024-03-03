"صيد الفئران" و"بين عالمين" على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى

ضمن نوادي المسرح

تستمر فعاليات العروض الخاصة بنوادي المسرح في محافظة الغربية؛ التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة،برئاسة عمرو البسيوني ، وذلك وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة، حيث تابع الكثير من أهالي المحافظة أحداث العرض المسرحي "صيد الفئران" و"بين عالمين".

بدأت فعاليات الليلة المسرحية الثالثة على التوالي بالعرض المسرحي "صيد الفئران"، المأخوذ عن نص الشاعر والكاتب المسرحي النمساوي بيتر توريني، وتدور أحداثه حول تأثير المجتمع الرأسمالي على الأفراد، ومدى حالات العزلة والتلوث الفكري بين البشر اللذين يعيشون حالة من الزيف ويتخفون وراء الأقنعة الزائفة، وذلك من خلال عدد من مواهب مسرح 23 يوليو بالمحلة، ومن بينهم: عبد الله رمضان، شدى عصام، أحمد فؤاد، إسراء أبو زيد، الطفلة ريماس محمد، وشهد حلاوة، دراماتورج محمد خالد، ومن إخراج أحمد جمال.

هذا وقد شهدت الليلة عرضا مسرحيا آخر حمل اسم "بين عالمين"، من تأليف وإخراج حسين راشد الذي حاول جاهدا من خلال النص البحث عن الحقيقة الغائبة بين عالم الحياة وعالم الموت، حيث احتدم الصراع بين الخير والشر، أمام أعين بطل العمل الذي يحاول أن يكتشف الواقع الحقيقي، بمعاونة أبطال العرض المسرحي من مواهب مسرح 23 يوليو بالمحلة، وهم: الممثل القدير السيد الحسيني، أحمد صالح، فادي مكرم، سيد حبيب، جومانة أمير، فاطمة إبراهيم، ديكور سما طارق، ألحان وغناء د. بهاء الطنباري، إضاءة إبراهيم الطنطاوي، مساعد مخرج رانيا سعيد، ومخرج منفذ أحمد صالح.

يذكر أن عروض نوادي المسرح بالغربية تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، 5 مارس، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبحضور لجنة مشاهدة الأعمال، والتي تضم كلا من: المخرج محمد حجاج، ود. عبد الناصر الجميل، ومحمد عبد الوارث، وشيماء زايد.