العربية للتنمية الزراعية تطلق نداء لدعم جهود التعافي بالدول العربية المتضررة من النزاعات

شارك الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له في اجتماعات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في دورته الرابعة والتي عقدت بمملكة البحرين يومي 3-4 مارس الجاري، برعاية سمير بن عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية والراعي الفخري لفعاليات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية.

وقد حث "الدخيري" في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الكونجرس تحدث فيها عن دور المسؤولية المجتمعية والأمن الغذائي العربي والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي العربي، وخاصة ما يتعلق منها بالنزاعات والأزمات.

إطلاق نداء المنامة لدعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات

وأطلق مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية نداء المنامة لدعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات دعا من خلاله مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المسئولية المجتمعية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية للمساهمة الفاعلة في دعم جهود التعافي في الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات.

ودعا لتطوير مبادرة دولية لدعم جهود التعافي يشارك بها كافة الجهات المؤسسات المعنية بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي وذلك لتسريع جهود التعافي والمساهمة ايجابا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء على الجوع.

وفي ختام حفل الافتتاح تم منح الدخيرى جائزة التميز في المسؤولية المجتمعية بالإضافة الى عدد من المشاركين، جدير بالذكر إنه صاحب اجتماعات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لهذا العام فعاليتين هما الملتقى الدولي للسفراء الدوليين للمسئولية المجتمعية لعام 2024 والمؤتمر الدولي الثاني لفقهاء قانون المسئولية المجتمعية 2024.