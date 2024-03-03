الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جنايات شبين الكوم تستأنف محاكمة صيدلي قتل عامل بحقنة

محاكمة
محاكمة

تبدأ اليوم برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، جلسات محاكمة صيدلي من محافظة المنوفية أمام محكمة جنايات شبين الكوم في وادي النطرون، حيث يُتهم بالتسبب في وفاة عامل بسبب حقنة تحتوي على مواد ضارة أدت إلى وفاته.

وقامت هيئة المحكمة بتأجيل المحاكمة الشهر الماضي بانتظار رد من هيئة الدواء المصرية بخصوص إذا كان من حق الصيدلي إعطاء وصفات طبية أم لا، وللتأكد من حصول المتهم على دراسة عامة في مجال الصيدلة السريرية.

وطلبت هيئة الدفاع عن الصيدلي تأجيل الجلسة حتى يتم الحصول على رد من هيئة الدواء، كما طالب دفاع أسرة الضحية بإصدار شهادة من الكلية تؤكد حصول المتهم على تحصيل علمي في مجال الصيدلة السريرية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة السابقة للاستعلام من هيئة الدواء ووزارة الصحة بشأن إذا ما كان للصيدلي الحق في إعطاء الأدوية والوصفات الطبية. وقد قام الطبيب الشرعي بإدلاء شهادته في الجلسات السابقة حول وفاة العامل بعد تلقيه حقنة لعلاج نزلة برد في المنوفية، أمام هيئة المحكمة في وادي النطرون.

محافظة المنوفية مركز اشمون عامل محاكمة صيدلي حقن بمواد ضاره

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