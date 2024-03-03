الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زيلينسكى ينعى 7 أوكرانيين قتلوا فى هجوم لمسيرة روسية على أوديسا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجومًا روسيًا بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم رضيع وطفل يبلغ من العمر عامين يوم السبت، كان من الممكن تجنبه إذا لم تكن أوكرانيا تواجه تأخيرًا في إمدادات الأسلحة.

وضربت الطائرة بدون طيار مبنى سكنيا في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن الهجمات الروسية باستخدام طائرات الشاهد بدون طيار التي زودتها إيران بها 'ليس لها أي معنى عسكري' وكانت تهدف فقط إلى القتل والترهيب.

وأضاف في خطابه المسائي بالفيديو: 'إن العالم يعرف أنه يمكن مقاومة الإرهاب'.

وتابع أن “تأخير توريد الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا لحماية شعبنا يؤدي للأسف إلى مثل هذه الخسائر”.
وذكر زيلينسكي أن أصغر ضحايا الهجوم هما تيموفي البالغ من العمر أربعة أشهر ومارك البالغ من العمر عامين.

الأكثر قراءة

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

"حماس" تنفى تقاضى مصر دولارات من العابرين الفلسطينيين: "شائعات صهيونية"

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

عاجل.. هيئة بريطانية: زورق صيد مخطوف يغادر الصومال

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود