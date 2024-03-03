زيلينسكى ينعى 7 أوكرانيين قتلوا فى هجوم لمسيرة روسية على أوديسا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجومًا روسيًا بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم رضيع وطفل يبلغ من العمر عامين يوم السبت، كان من الممكن تجنبه إذا لم تكن أوكرانيا تواجه تأخيرًا في إمدادات الأسلحة.

وضربت الطائرة بدون طيار مبنى سكنيا في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن الهجمات الروسية باستخدام طائرات الشاهد بدون طيار التي زودتها إيران بها 'ليس لها أي معنى عسكري' وكانت تهدف فقط إلى القتل والترهيب.

وأضاف في خطابه المسائي بالفيديو: 'إن العالم يعرف أنه يمكن مقاومة الإرهاب'.

وتابع أن “تأخير توريد الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا لحماية شعبنا يؤدي للأسف إلى مثل هذه الخسائر”.

وذكر زيلينسكي أن أصغر ضحايا الهجوم هما تيموفي البالغ من العمر أربعة أشهر ومارك البالغ من العمر عامين.