الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ترامب يستعرض قوته ويفوز بترشيح الجمهوريين فى ميشيجان وميزورى

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، بسهولة في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ميشيجان، حيث عاني الحزب من خلافات داخلية خشى بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأمريكية الحاسمة.

وتمثل ميشيجان ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وفاز ترامب أيضًا في ولاية ميزوري، وفقًا لتوقعات وكالة أسوشييتدبرس للأنباء.

وتغلب ترامب في كلتا الولايتين على نيكي هيلي آخر منافسيه المتبقين على بطاقة الحزب الجمهوري.

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