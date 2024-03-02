مسلسلات المتحدة 2024.. دراما تدعم المرأة

تدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المرأة بعدد من المسلسلات خلال موسم رمضان المقبل، التى تبرز تضحياتها وتتناول دوريها الأسرى والاجتماعى.

«فراولة»

تجسد النجمة نيللى كريم دور البطولة عبر شخصية «فراولة»، وهى فتاة من أسرة فقيرة، والدها حارس عقار، ويجسد دوره الفنان حجاج عبدالعظيم، كما تجسد دور والدتها الفنانة القديرة لبنى ونس.

«لحظة غضب»

تجسد صبا مبارك فى «لحظة غضب» دور «شيف»، وتعمل فى أحد الفنادق الكبرى، تعانى عدة أزمات وتتعرض لمواقف صعبة بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ دون أى مبررات.

«صدفة»

تدور أحداث المسلسل حول شخصية «صدفة»، التى تجسدها الفنانة ريهام حجاج، وهى تعمل مدرسة تاريخ وتحدث معها صدفة عجيبة تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتوقعها فى طريق رجل الأعمال وصاحب سلسلة صالونات «فؤاد مهران»، وتتصاعد الأحداث والمواقف المختلفة التى تربطها بطلابها فى المدرسة أيضًا.

«كامل العدد +١»

يواجه الزوجان، ليلى تيمور التى تؤدى دورها دينا الشربينى، وأحمد مختار الذى يؤدى دوره شريف سلامة، مشكلات خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار فى أحداث الجزء الأول، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

«صيد العقارب»

فى مسلسل «صيد العقارب»، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، تظهر قدرة المرأة على التحكم والسيطرة على مقاليد الأمور، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق.

«سر إلهى»

يناقش مسلسل «سر إلهى» قضية ميراث المرأة، وتدور الأحداث حول «نصرة»، وتجسدها الفنانة روجينا، وهى متزوجة من الفنان محمد ثروت، ويستولى أشقاؤها على ميراثها من أمها، ثم تتعرض للخيانة من زوجها.