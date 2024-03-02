السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات المتحدة 2024.. دراما تدعم المرأة

صيد العقارب
صيد العقارب

تدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المرأة بعدد من المسلسلات خلال موسم رمضان المقبل، التى تبرز تضحياتها وتتناول دوريها الأسرى والاجتماعى.

«فراولة»

تجسد النجمة نيللى كريم دور البطولة عبر شخصية «فراولة»، وهى فتاة من أسرة فقيرة، والدها حارس عقار، ويجسد دوره الفنان حجاج عبدالعظيم، كما تجسد دور والدتها الفنانة القديرة لبنى ونس.

«لحظة غضب»

تجسد صبا مبارك فى «لحظة غضب» دور «شيف»، وتعمل فى أحد الفنادق الكبرى، تعانى عدة أزمات وتتعرض لمواقف صعبة بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ دون أى مبررات.

«صدفة» 

تدور أحداث المسلسل حول شخصية «صدفة»، التى تجسدها الفنانة ريهام حجاج، وهى تعمل مدرسة تاريخ وتحدث معها صدفة عجيبة تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتوقعها فى طريق رجل الأعمال وصاحب سلسلة صالونات «فؤاد مهران»، وتتصاعد الأحداث والمواقف المختلفة التى تربطها بطلابها فى المدرسة أيضًا.

«كامل العدد +١» 

يواجه الزوجان، ليلى تيمور التى تؤدى دورها دينا الشربينى، وأحمد مختار الذى يؤدى دوره شريف سلامة، مشكلات خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار فى أحداث الجزء الأول، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

«صيد العقارب»

فى مسلسل «صيد العقارب»، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، تظهر قدرة المرأة على التحكم والسيطرة على مقاليد الأمور، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق.

«سر إلهى»

يناقش مسلسل «سر إلهى» قضية ميراث المرأة، وتدور الأحداث حول «نصرة»، وتجسدها الفنانة روجينا، وهى متزوجة من الفنان محمد ثروت، ويستولى أشقاؤها على ميراثها من أمها، ثم تتعرض للخيانة من زوجها.

الأكثر قراءة

"حماس" تنفى تقاضى مصر دولارات من العابرين الفلسطينيين: "شائعات صهيونية"

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

خلف الحبتور: أنا مُحب لمصر وأرغب فى الاستثمار بها

عاجل.. الزمالك يكشف تطورات جديدة فى أزمة مباراة سوار الغينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود