السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تعبر المزلقان.. قرارات النيابة في مصرع سيدة صدمها قطار في أوسيم

جثة
جثة

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد في أوسيم.

 وكشفت التحقيقات أن أثناء عبورها السكك الحديدية للقطار من مكان غير مخصص للعبور، صدمها القطار، مما أسفر عن مصرعها، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة صدمها قطار في منطقة بشتيل في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين مصرع السيدة تم تحديد هويتها، صدمها قطار خلال عبورها السكة الحديد. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة جنوب الجيزة مصرع سيدة عبورها السكة الحديد اوسيم مكان غير مخصص للعبور وجود شبهة جنائية

مواد متعلقة

التحقيق مع عصابة "شرطة مزيفة" للنصب على المواطنين في الإسكندرية

التحقيق في إصابه عامل بحروق بسبب مشاجرة لخلافات الجيرة بالإسكندرية

التحقيق مع المتهمتين بسرقة معيدة بجامعة حلوان فى الجيزة

الأكثر قراءة

بعد 5 أشهر على الحرب.. هل دمر الاحتلال الإسرائيلى قدرات حماس؟

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

موعد ومكان صلاة الجنازة على الموسيقار حلمي بكر

"البيض" يُثير أزمة على الطريق الدائرى.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود