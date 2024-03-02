نشر الرياضة والاستعدادات للبطولات المقبلة تتصدر اجتماعات الدولي للرياضة الجامعات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الرياضي للجامعات لليوم الثاني على التوالي، بمدينة لوزان في سويسرا، بحضور السويسري ليونز ايدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ولفيف من والأعضاء علي المستوي الدولي وكافة الاتحادات المحلية والإقليمية.

تصدرت مناقشات اليوم في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، سُبل النهوض بالرياضة الجامعية في كافة الاتحادات القارية، ومناقشة واستعراض الاستحقاقات الخاصة بالرياضة الجامعية، والتي تمتد إلي الألعاب الرياضية الجامعية الصيفية وكذلك الشتوية، وأهم الأحداث الرياضية التي تتبع الرياضة الجامعية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى ضرورة تعزيز الرياضة الجامعية في العالم وتطويرها، وتوفير بيئة ملائمة للشباب في المشاركة بالأنشطة الرياضية والثقافية، والعمل على تحقيق أهداف الاتحادات القارية المنبثقة من أهداف الاتحاد الدولي، مع العمل على تحفيز التعاون بين جميع الجامعات على مستوى دول العالم، وذلك بتعاون وتكامل كافة الجهود المشتركة من قبل الدول الأعضاء واللجان الفرعية للاتحاد.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكداً على سعي الدولة المصرية لبناء أواصر التعاون العلمي والرياضي مع الجامعات الإفريقية والدولية.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، فعالياتها في إقامة معارضها للحرف التراثية واليدوية داخل مراكز الشباب والأماكن العامة.

وفي هذا الإطار نفذت محافظة سوهاج إحدى معارضها بنادي سوهاج الرياضي ، بمشاركة ٥ أندية للفتاة بالمحافظة (مدينة سوهاج، مدينة ناصر، النصر بحي راشد، الري، الزهور)، ضم المعرض منتجات متنوعة منها منتجات جلد طبيعي وكروشيه وتطريز منسج وتلي ومنتجات مكرمية وإكسسوارات.

ومن المتوقع إقامة العديد من المعارض خلال الفترة المقبلة في المراكز الإدارية التابعة للمحافظة للتسهيل على أبنائنا الشباب والفتيات للمشاركة في فعاليات الأنشطة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.