إيطاليا تعترض على إرسال جنودها إلى الأراضى الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الجمعة، أن بلاده تعارض إرسال جنودها إلى الأراضي الأوكرانية.

وأوضح الوزير الإيطالي -خلال مؤتمر صحفي وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- أن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا ولكن تدافع عن استقلال أوكرانيا والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن روما تفعل ذلك من خلال الدعم السياسي والمالي ومن خلال إرسال مواد عسكرية والمساهمة في إعادة الإعمار.

وأشار تاياني إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) نفي ذلك ولم يفكر أحد على الإطلاق بإرسال قوات، بغض النظر عن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا أن موقف إيطاليا ليس هكذا، وأنها ستواصل الثبات على الموقف نفسه دفاعًا عن القانون الدولي.