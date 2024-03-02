السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انتهاء التصويت بالانتخابات البرلمانية فى إيران وبدء فرز الأصوات

الانتخابات الإيرانية
الانتخابات الإيرانية

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، أمس الجمعة، إغلاق صناديق انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، بعد تمديدها ثلاث مرات.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه "نتيجة البدء بعملية فرز أصوات الناخبين، فإن المدارس في عموم البلاد ستكون عطلة، فيما ستبدأ الدوائر الحكومية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بدلًا من الساعة الثامنة".

ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" عن مسؤول وصفته بالكبير في لجنة الانتخابات، إن "نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نحو 40%.. ونحو 25 مليون شخص شاركوا في الانتخابات".

ومن المفترض أن يدخل في هذه الانتخابات 290 نائبا من 208 دوائر انتخابية إلى البرلمان الإيراني.

كما تنافس 144 مرشحًا على 88 مقعدًا في مجلس خبراء القيادة، ما يعني أن هناك أقل من مرشحين اثنين لكل مقعد في هذا المجلس.

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