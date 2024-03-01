الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر في غزة: الاحتلال مستمر في استهداف الأحياء السكنية وطواقمنا

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أعلن الهلال الأحمر في غزة، صباح اليوم الجمعة، عن أن الاحتلال مستمر في استهداف الأحياء السكنية وطواقم الهلال الأحمر التي تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان.

وطالب الهلال الأحمر بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية لأن مستشفيات القطاع عاجزة عن تقديم علاج للجرحى.

وأكدت الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في سياسة العقاب الجماعي وتجويع الشعب الفلسطيني، ولا تبالي بالنداءات الدولية.

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جرحى فلسطينيون جراء قصف بمدفعية الاحتلال استهدف حى الزيتون بمدينة غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 147 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة ومناطق ومخيمات النازحين في جنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.

ومساء الخميس، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية، النار على فلسطينيين كانوا يتدافعون للحصول على مساعدات غذائية عند دوار النابلسي،  قرب  شارع الرشيد بمدينة غزة في وقت مبكر، أمس الخميس، في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الإنسانية في القطاع المحاصر على مدار 5 أشهر.

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تحذيرات الرئيس السيسى من خطورة "التصعيد العسكرى" فى غزة تتصدر صحف الجمعة

استشهاد 112 شخص في دوار النابلسي بقطاع غزة

وقالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني، إن الحادثة أسفرت عن استشهاد 112 شخصًا وإصابة أكثر من 760 آخرين، والحصيلة مرشحة للارتفاع.

وفي الوقت الذي أقر مصدر إسرائيلي لوكالة رويترز، بإن قوات الاحتلال فتحت النار على الحشد معتقدة أنه يشكل تهديدًا، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تدافعًا وقع عندما حاصر آلاف من سكان غزة قافلة مكونة من 38 شاحنة مساعدات، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بما في ذلك دهس بعض الأشخاص.

الهلال الأحمر غزة مستشفيات ميدانية الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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