النشاط الطلابى "PhAI" يقدم كورسات للمبتدئين لتطويرهم فى سوق العمل

يقدم النشاط الطلابي "PhAI" التابع لكلية الصيدلة جامعة القاهرة، كورسات مكثفة للمبتدئين لمساعدتهم في تطوير مهارتهم وتحسين فرصهم في سوق العمل عن طريق هذه الكورسات، والتي لا تقتصر فقط على طلاب صيدلة جامعة القاهرة ولكن يوجد مشاركين من كليات آخرى وجامعات مختلفة.

وكانت افتتاحية هذه الكورسات يوم الجمعة الموافق 23-2-2024، في "Founder Spaces" بمنطقة وسط البلد، على أن يتم استكمال هذه الكورسات لمدة أسبوعين داخل صيدلة القاهرة.

من المقرر أن يعقد حفل الختام يوم الجمعه الموافق 8-3-2024، مع إعطاء الطلاب المشاركين شهادتهم المعتمدة من المؤسسات التي تناولت هذه الكورسات، وهي: “(Dr Alaa Adel) Public Speaking”، و"Lean 6 Sigma Eng. Mustafa Khalil) / Supply Chain society)"، وDigital Marketing (Dr. Yousra Elhadad)".

يذكر أن شركة حكمة (Hikma) للأدوية وشركتي “Pharmaoverseas”و“Posla” هم الرعاة الرسميين للنشاط الطلابي "PhAI".