النيابة تستعجل التحريات حول 6 عاطلين بتهمة حيازة المخدرات بالقاهرة

استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث حول 6 عاطلين بتهمة حيازة 10 كيلو حشيش وإستروكس بالشروق ودار السلام وذلك لكشف ملابسات القضية.

البداية كانت عندما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته 7،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته (1،250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس.

وضبط تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم (1،100كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.