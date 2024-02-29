لعشاق الدراما والمنوعات.. تردد قنوات الحياة الجديدة 2024 على النايل سات
ارتفعت معدلات البحث عن تردد قنوات الحياة الجديد 2024، عبر القمر الصناعى “نايل سات” وذلك من خلال مؤشر البحث “جوجل”.
“الدستور” يستعرض في السطور التالية، ترددات قنوات الحياة على “نايل سات”..
تردد قناة الحياة على النايل سات 2024
القمر الصناعى:النايل سات
التردد: 12206
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: HD
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الحياة 1 الحمراء
القمر الصناعي: النايل سات
تردد 12206
الاستقطاب : الأفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة الحياة 2 على النايل سات
القمر الصناعي: النايل سات
تردد 12015
الاستقطاب: العمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل ترميز 27500
تردد قناة الحياة 3
القمر الصناعى: النايل سات
التردد 12437
الاستقطاب :العمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل ترميز:27500
وهى أحدى قنوات الحياة ولونها بنفسجى وتهتم بعرض المحتوى الرياضى
ومباريات الدوري المصري الممتاز كما تبث بعض البرامج والمسلسلات العربية والأجنبية والتركية مدبلجة
من برامجها:
برنامج الملعب اليوم تقديم سيف زاهر وحازم إمام
برنامج مواطن يقدمه الصحفي مجدي الجلاد
برنامج فقه المرأة قدمته د. سعاد صالح
برنامج الفتاوى الذي يقدمه الشيخ إبراهيم رضا
تردد قناة الحياة الآن
القمر الصناعي :نايل سات
تردد 11487
استقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل ترميز:
27500
تردد قناة الحياة الازرق على النايل سات
التردد 12437
الاستقطاب العمودي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل ترميز27500
تردد الحياة مسلسلات على النايل سات
التردد 10892
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل ترميز 27500
تردد قناة الحياة والناس على النايل سات 2024
تردد 12207
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل ترميز:27500
تردد قناة الحياة البرتغالية على النايل سات 2024
التردد 10892
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
معدل ترميز:27500
تردد قناة الحياة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 2024
التردد 11219
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل ترميز: 27500
تردد قناة الحياة كوميدى ويف على النايل سات 2024
تردد 12379
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل ترميز :27500