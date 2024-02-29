الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لعشاق الدراما والمنوعات.. تردد قنوات الحياة الجديدة 2024 على النايل سات

قناة الحياة
قناة الحياة

ارتفعت معدلات البحث عن تردد قنوات الحياة الجديد 2024، عبر القمر الصناعى “نايل سات” وذلك من خلال مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، ترددات  قنوات الحياة على “نايل سات”..

تردد قناة الحياة على النايل سات 2024

القمر الصناعى:النايل سات 

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحياة 1 الحمراء

القمر الصناعي: النايل سات

تردد 12206

الاستقطاب : الأفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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تردد قناة الحياة 2 على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات 

تردد 12015

الاستقطاب: العمودي 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز 27500

تردد قناة الحياة 3

 القمر الصناعى: النايل سات

التردد 12437

الاستقطاب :العمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز:27500 

وهى أحدى قنوات الحياة ولونها بنفسجى  وتهتم بعرض المحتوى الرياضى

ومباريات الدوري المصري الممتاز كما تبث بعض البرامج والمسلسلات العربية والأجنبية والتركية  مدبلجة 

من برامجها:

برنامج الملعب اليوم  تقديم سيف زاهر وحازم إمام

برنامج مواطن يقدمه الصحفي مجدي الجلاد

برنامج فقه المرأة قدمته د. سعاد صالح

برنامج الفتاوى الذي يقدمه الشيخ إبراهيم رضا

تردد قناة الحياة الآن

القمر الصناعي :نايل سات 

تردد 11487

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز:

27500 

تردد قناة الحياة الازرق على النايل سات

التردد 12437

الاستقطاب العمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز27500 

تردد الحياة مسلسلات على النايل سات 

التردد 10892

استقطاب أفقي 

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

تردد قناة الحياة والناس على النايل سات 2024

تردد 12207

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز:27500 

تردد قناة الحياة البرتغالية على النايل سات 2024

التردد 10892

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز:27500 

تردد قناة الحياة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 2024

التردد 11219

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز: 27500 

تردد قناة الحياة كوميدى ويف على النايل سات 2024

تردد 12379

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز :27500 

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