الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تنظم ندوة توظيف الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل الأمنى (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية، الأربعاء، ندوة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني"، بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.

ونقل اللواء هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في كلمته تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يولي الأكاديمية العلمية اهتماما خاصا إيمانًا منه بدورها الفاعل لتنمية مهارات العنصر الشرطي.


وأكد أهمية هذه الندوة نظرا لما يشهده العالم من طفرات ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطور التقني السريع.

وقال إنه بالرغم من الإيجابيات فإن الأمر يستلزم المزيد من الحرص والحذر، حيث تشهد تقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تشهد نموا متطورا ويطلق عليها "تسونامي العصر التكنولوجي الحديث"، لما قد تسببه من مخاطر جمة إذا ما تمَّ استخدامها بشكل خاطئ في إنشاء برمجيات للتلاعب بالعناصر الأساسية في حياة الإنسان، الأمر الذي يشكل تهديدا للبشر. 

وأكد أنَّ هذه التطورات تفرض التعامل مع هذه التحديات، مشيرًا إلى جهود الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتطورة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة وفي مقدمتها تبني ذكاء الاصطناعي وإطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تماشيًا مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن.

وأضاف أنه إيمانًا من الوزارة بدورها الفاعل في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي تم تنظيم هذه الندوة لمناقشة أبعاده المختلفة واستعراض جهود الدولة في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وأنَّ الوزارة تعمل على تطبيق مفهوم الأمن الشامل حرصا منها على تنمية وصقل مهارات العنصر الشرطي ومن هذا المنطلق تعد الأكاديمية البحوث والدراسات المتخصصة وذات الصلة بالذكاء الاصطناعي. 

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