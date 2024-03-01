في الجمعة الثانية من الزمن الأربعينيّ.. الكنيسة اللاتينية: "المسيح ملكًا وكاهنًا"

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بحلول يوم الجمعة الثاني من الزمن الأربعينيّ.

وبهذه المناسبة، القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

"اسمح لي بأن أستشهد بمزمور ألهمه الرُّوح القدس لداود. أعلم بأنّك ستقول لي إنّ هذا المزمور يعود لسليمان، ملككم، لكنّه يعود أيضًا للمسيح: "أللَّهُمَّ، هَب لِلمَلِكِ حُكمَكَ" ستقول لي أيضًا إنّ هذا المزمور يتكلّم عن سليمان لأنّ هذا الأخير أصبح ملكًا، لكنّ كلمات المزامير تشير بوضوح إلى ملك أبدي، أي المسيح. لأنّ المسيح قد أعلن لنا ملكًا، وكاهنًا، وإلهًا، وربًّا، وملاكًا، وإنسانًا، ورئيسًا كبيرًا، وصخرةً، وطفلاً وليدًا، وكرجل أوجاعٍ في البداية، ثمّ إنسانًا صاعدًا إلى السماء ثمّ عائدًا بمجد ملوكي أبدي".

"أللَّهُمَّ، هَب لِلمَلِكِ حُكمَكَ ولاْبنِ المَلِكِ عَدلَكَ فيَقضِيَ بِالبِرِّ لِشَعبِكَ وبِالإنصافِ لِوُضَعائكَ. جَميعُ المُلوكِ لَه يَسجُدون وكلّ الأمَمِ لَه يَخدُمون"... لقد كان سليمان ملكًا عظيمًا؛ إنّه هو مَن بنى البيت الذي يسمّى هيكل أورشليم في عهد ولايته. لكن من الواضح أنّ ما قيل في المزمور لم يحصل معه. فلم يسجد له جميع الملوك، ولم يحكم إلى أقاصي الأرْض، ولم ينحنِ أعْداؤه يَلحَسون الترابَ.

ليس سليمان "ملك المجد"، بل الرّب يسوع هو كذلك. وبعد قيامته من الموت وصعوده إلى السماء، أعطي الأمر للأمراء في السماء لفتح أبوابها، لكي يدخل "من هو ملك المجّد" ويصعد فيجلس عن يمين الله، حتّى يجعل الأعداء موطئًا لقدميه، كما أشير لذلك في مزامير أخرى. لكن عندما رآه أمراء السماء "لا صورَةَ لَه ولا بَهاءَ... ولا مَنظَرَ"، لم يعرفوه وتساءلوا: "مَن هذا مَلِكُ المَجْد؟". فأجابهم الروح القدس: "رَبُّ القوّاتِ هو مَلِكُ المَجْد".

من جهة أخرى، التقى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، راهبات إيبارشية القوصية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران الإيبارشية، حيث أثنى صاحب الغبطة على الدور الرائد، الذى تقوم به الأخوات الراهبات، في خدمة أبناء الإيبارشية، على كافة المستويات، داعيًا إياهن، إلى تنمية مواهب أبناء الكنائس، وقدراتهم في، خدمة الخير العام.